АФК «Система» купила акции «МТС банка» на 7,7 млрд рублей

АФК «Система» приобрела на 7,7 млрд руб. почти 7,4 млн акций «МТС банка», размещаемых в рамках дополнительной эмиссии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз холдинга, доля АФК в банке выросла до 71,87%.

Общий объем дополнительной эмиссии акций «МТС банка» составляет 10,5 млрд руб. Она проводится ради оптимизации структуры капитала кредитной организации, объяснил президент «Системы» Михаил Шамолин, его словам приводятся в пресс-релизе. Он добавил, что допэмиссия «также будет способствовать дальнейшей реализации розничной и корпоративной стратегии банка и цифровизации бизнеса».

По прогнозу Шамолина, «МТС банк» может выйти на чистую прибыль уже в 2017 г.