Сайт Московской биржи не был доступен из-за повышенной нагрузки

Сайт Московской биржи восстановил работу в обычном режиме, после того как во второй половине дня вторника был в течение непродолжительного времени недоступным для некоторых пользователей из-за повышенной нагрузки.

Как сообщил агентству «Интерфакс» представитель биржи, в это время здесь фиксировали повышенную нагрузку по всем каналам доступа на сайт.

«Мы включили средства фильтрации трафика, что привело к нормализации нагрузки», - продолжил он.

По словам представителя биржи, в настоящее время запросы от некоторых легитимных пользователей могут попадать в фильтр, поскольку система фильтрации блокирует целые группы адресов и они не могут получить доступ на сайт.

«Мы наращиваем каналы связи», - добавил он.

Все остальные системы биржи, доступа к торгам, торгово-клиринговые системы работали в обычном режиме.