Мексиканский песо потерял 4% на новостях об успехе Трампа

Курс мексиканского песо к доллару упал почти на 4% на новостях о лучших, чем ожидалось, промежуточных результатах кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах в США, сообщило CNBC. По состоянию на 5.00 мск Трамп не проиграл сопернице - демократу Хиллари Клинтон - ни одного ключевого штата, включая значительные по населению Флориду и Огайо. Трамп известен своей антимексиканской риторикой и обещанием выстроить на южной границе США стену для защиты от трудовых мигрантов.

За несколько минут песо упал с 18,20 до 19 песо за 1$, пишет The Mexico Times.