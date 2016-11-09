Мексиканский песо упал почти на 12%

Мексиканская валюта продолжила падение на новостях о том, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп укрепляет свое лидерство в ходе президентских выборов в США. Песо рухнул с уровня 18,2 песо за доллар до уровня 19,6 после того, как счетчик The New York Times показал большую вероятность победы Трампа. После открытия азиатских торгов песо опустился до 20,5 - или на 11,9%.

Трамп выиграл у соперницы - демократа Хиллари Клинтон - ключевые штаты, в том числе Огайо и Флориду. По состоянию на 8.00 мск у Трампа 238 голосов выборщиков из необходимых для победы 270 (прогноз AP), основная борьба между кандидатами идет в Пенсильвании, Неваде и Мичигане.