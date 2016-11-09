Биржи Китая закрылись в минусе на фоне данных по выборам в США

Торги на китайских фондовых биржах в среду закрылись снижением котировок на новостях по выборам президента в США, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов в среду ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index просел на 0,61% до 3128,77 пункта, шэньчженьский Shenzhen Composite Index потерял 0,58% и составил 2068,47 пункта.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на 3,15% до 22188,2 пункта.

Победа Дональда Трампа в ключевых колеблющихся штатах, таких как Флорида и Огайо, и значительное уменьшение шансов Хиллари Клинтон на победу на президентских выборах привело к обвальному падению на ряде рынков.