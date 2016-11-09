ЦБ оценил «дыру» в капитале Военно-промышленного банка в 27,25 млрд рублей

Отрицательный капитал московского Военно-промышленного банка (ВПБ), у которого ЦБ РФ 26 сентября 2016 г. отозвал лицензию, составил 27,25 млрд руб., сообщает ТАСС.

Результаты проведенной временной администрацией работы показали, что активы банка снизились более чем в 4,2 раза - до 10,7 млрд руб. против 45,4 млрд руб. до обследования. В свою очередь, обязательства кредитной организации в результате переоценки не изменились и составили 37,9 млрд руб.

Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщало, что Военно-промышленный банк мог с января по август 2016 г. списать вклады на сумму 6,2 млрд руб. с более чем 5000 счетов.

Агентство отмечает, что выплаты вкладчикам банка осуществляются с 10 октября в соответствии с реестром, который был сформирован временной администрацией банка в условиях отсутствия автоматизированной банковской системы и банковской документации, которые не были переданы ей бывшим руководством ВПБ. В связи с этим размер части вкладов в реестре может быть существенно занижен по отношению к реальному размеру обязательств банка.