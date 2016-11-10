ЦБ отключил банк «Экспресс-кредит» от своей платежной системы

Банк России отключил московский банк «Экспресс-кредит» от своей платежной системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП). Об этом сообщил в четверг, 10 ноября, «РИА Новости» источник в банковских кругах.

Кроме того, эту информацию подтвердили РБК два источника в банковских кругах. В самом банке отказались комментировать эти данные по телефону.

Порталу «Банки.ру» об этом также стало известно от источников на банковском рынке.

Издание напоминает, что на этой неделе финансовое учреждение перестало проводить большинство операций. Так, в среду, 9 ноября, в банке можно было только снять проценты по вкладам, а провести расчеты было нельзя.

Сотрудник «Экспресс-кредита» на вопрос о том, можно ли получить средства со счетов физическим лицам, ответил РБК: «Подходите в оперзал, проценты вам точно выдадут».

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий объяснил в комментарии «РИА Новости», что финансовая организация убыточна. Убыток после налогообложения за девять месяцев 2016 г. составил 92,6 млн руб., за 2015 г. – 61,4 млн руб.

Эксперт прогнозирует, что если наступит страховой случай, то выплаты АСВ могут составить около 3,1 млрд руб.

Банк «Экспресс-кредит», по данным РИА «Рейтинг», занимал на 1 октября 304-е место среди российских банков с активами в размере 5,96 млрд руб. Банк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании корпоративных клиентов, привлечении средств в депозиты и на операциях с долговыми ценными бумагами, отмечает РБК.