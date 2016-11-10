Банк России предложил отделить инсайдеров от трейдеров «китайской стеной»

Банк России предложит участникам финансового рынка жестко разграничить инсайдеров и трейдеров. Это следует из проекта рекомендаций ЦБ, адресованного участникам финансового рынка, в котором регулятор перечислил меры, которые помогут компаниям избежать соблазна воспользоваться инсайдерской информацией и предотвратить ее утечку.

«Рекомендации адресованы всем участникам финансового рынка, при этом особое внимание в проекте уделяется финансовым посредникам, осуществляющим операции в интересах клиентов. Банк России предлагает им жестко разграничить подразделения, получающие инсайдерскую информацию от клиентов, и подразделения, отвечающие за совершение операций на финрынке», – говорится в сообщении ЦБ.

В частности, сотрудников, имеющих доступ к инсайду, ЦБ предлагает разместить в отдельных помещениях, строго регламентировать их общение с коллегами, а также предусмотреть в их трудовых договорах запрет на разглашение соответствующих сведений.

По мнению ЦБ, доступ к инсайду должен быть ограничен не только для сотрудников, совершающих операции на рынке, но и для публичных и непубличных аналитиков компаний.

«Ценные бумаги эмитентов, в отношении которых получена инсайдерская информация, регулятор советует внести в особые списки и в ряде случаев запретить проведение операций с такими финансовыми инструментами», – говорится в сообщении ЦБ.

По сути, рекомендации регулятора основаны на так называемом принципе создания "китайских стен", когда структурные подразделения в организации выделяются в зависимости от доступа к непубличной информации, а ее передача возможна только по установленным правилам.