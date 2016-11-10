Силуанов: Организационно-правовая форма АСВ может поменяться
Организационно-правовая форма госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в рамках реформы механизма санации банков может поменяться.
«Не исключено, что форма госкорпорации будет изменена», – сказал министр финансов Антон Силуанов в четверг, 10 ноября, отметив, что точная форма пока не известна.
Он добавил, что было решено совместно с ЦБ передать это агентство в ведение Банка России. Будет изменен и состав совета директоров АСВ, а его главой станет председатель ЦБ.
При этом, добавил Силуанов, представитель Минфина войдет в состав совета директоров АСВ.