Силуанов: Организационно-правовая форма АСВ может поменяться

Организационно-правовая форма госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в рамках реформы механизма санации банков может поменяться.

«Не исключено, что форма госкорпорации будет изменена», – сказал министр финансов Антон Силуанов в четверг, 10 ноября, отметив, что точная форма пока не известна.

Он добавил, что было решено совместно с ЦБ передать это агентство в ведение Банка России. Будет изменен и состав совета директоров АСВ, а его главой станет председатель ЦБ.

При этом, добавил Силуанов, представитель Минфина войдет в состав совета директоров АСВ.