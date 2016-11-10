Греф: Приватизация Сбербанка – идея, а не план

Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что предложения Минэкономразвития включить Сбербанк в план приватизации - это скорее идея, а не план.

«От вас услышал в первый раз. Со мной это не обсуждали, - сказал Греф журналистам. - Мы к этому готовы всегда, но вряд ли это произойдет, потому что это тема, которую должен решить президент страны, для этого должен измениться закон. Я думаю, это скорее идея, а не план».

Замминистра экономического развития Евгений Елин в четверг заявил, что его министерство предлагает включить Сбербанк в план приватизации на 2017-2019 гг. Замминистра финансов Алексей Моисеев сказал, что Минфин допускает приватизацию небольшого пакета акций Сбербанка без потери контроля со стороны государства.

Контрольный пакет акций Сбербанка сейчас находится у ЦБ - Банку России принадлежит 52,32% обыкновенных акций банка (доля в уставном капитале - 50% + 1 акция).

Министр экономического развития Алексей Улюкаев в начале года предлагал вернуться к обсуждению вопроса о приватизации крупнейших российских госбанков - Сбербанка и ВТБ. Но затем президент России Владимир Путин на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной и главой Минфина Антоном Силуановым заявил, что вопрос о приватизации Сбербанка в среднесрочной перспективе рассматриваться не будет. Участники встречи пришли к единому мнению, что утрата государством контроля над крупнейшим банком страны может пошатнуть доверие вкладчиков.