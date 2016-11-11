Сбербанк рассказал о новой серии хакерских атак

Сервис «Сбербанк онлайн» стал объектом мощной хакерской атаки, передает ТАСС слова представителя пресс-службы банка. «Сбербанк информирует, что, начиная со второй половины дня 10 ноября, WEB-ресурс «Сбербанк онлайн» подвергся многократной мощной DDOS-атаке, которая длилась несколько часов», - рассказал представитель банка.

Информация о перебоях в работе сервиса стала поступать накануне с 11 часов утра. Сообщалось, что перебои продолжались более 11 часов. Тогда представители банка объясняли перебои ведущимися техническими работами и предлагали воспользоваться мобильными версиями сервиса.

Теперь в пресс-службе заявляют, что атака была успешно отражена системами защиты. «Отмечались некоторые замедления от нескольких секунд до минуты в предоставлении данного сервиса. Отказов в предоставлении сервисов системами банка не фиксировалось», - сказал представитель банка.

8 ноября Сбербанк также подвергся кибератакам, организованным из нескольких десятков стран. Также объектами хакерских атак стали Альфа-банк, Банк Москвы, Росбанк и Московская биржа. Ответственность за происшедшее взял на себя хакер, представившийся как vimproducts. По его словам, атаки были заказные, а причиной стало недовольство заказчиков вмешательством России в американские выборы.