Московская биржа приостанавливала торги на валютном рынке

Московская биржа временно приостановила торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в 12.42 мск, сообщает сайт биржи. Торги должны были возобновиться в 13.10 мск. Причиной сбоя стали «аппаратные неполадки», передает ТАСС. «Причина - аппаратная ошибка основного сервера торговой системы валютного рынка. Произведено оперативно переключение на резервный сервер. Торговая система была недоступна 13 минут», - сообщили агентству в пресс-службе биржи.