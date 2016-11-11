Мосгорсуд отменил приговор по делу о растрате средств Банка Москвы

Мосгорсуд отменил приговор экс-гендиректору компании «Премьер эстейт» Светлане Тимониной, обвиняемой в хищении средств Банка Москвы. Об этом сообщает в пятницу, 11 ноября, «РИА Новости».

Ранее по решению Мещанского суда Москвы Тимонина получила пять лет содержания в колонии общего режима по обвинению в растрате в рамках дела о хищении в Банке Москвы.

Дело направлено генеральному прокурору, отмечает РАПСИ. Также суд изменил меру пресечения Тимониной с содержания под стражей на подписку о невыезде.

В конце 2010 г. Следственный департамент МВД России возбудил дело в отношении бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина. По данным следствия, гендиректор «Премьер эстейт» Светлана Тимонина способствовала растрате в особо крупном размере, которую совершило бывшее руководство Банка Москвы. По их версии, Тимонина совместно с президентом компании «Кузнецкий мост девелопмент» Борисом Шемякиным (он также проходит по данному делу) создала фирму «Премьер эстейт» и стала ее генеральным директором. Сообщники инициировали получение кредита от Банка Москвы, а руководство финансовой организации, используя административный ресурс, обеспечивало выдачу кредитных денег. При этом выданные финансовые средства предназначались третьим лицам. При уставном капитале в 10 000 руб. «Премьер эстейт» получила в Банке Москвы кредит на сумму в 12,76 млрд руб. Штатная численность фирмы составляла 2 человека.