ЦБ отключил Национальный залоговый банк от платежной системы

ЦБ России с 11 ноября отключил Национальный залоговый банк (НЗБанк) от своей платежной системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП). Об этом сообщил в пятницу, 11 ноября, «РИА Новости» источник в банковских кругах.

По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, убыток банка за девять месяцев 2016 г. составил 175,1 млн руб. Он добавил, что, если наступит страховой случай, выплаты АСВ могут составить около 1,6 млрд руб.

В четверг, 10 ноября, стало известно, что регулятор отключил от своей платежной системы банк «Экспресс-кредит». Об этом также рассказал «РИА Новости» источник в банковских кругах. Кроме того, эту информацию подтвердили источники РБК и портала «Банки.ру».

НЗБанк на 1 октября 2016 г. занимал 359-е место в российской банковской системе с активами в размере 3,87 млрд руб. На сайте финансовой организации указывается, что в 2016 г. банку исполнилось 22 года. Сейчас он имеет шесть отделений в Москве, а также два филиала: в г. Волжском Волгоградской области с отделениями в г. Волгограде, г. Ленинске и филиал в Санкт-Петербурге.