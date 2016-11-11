Акционеры «М2М прайвет банка» пообещали ЦБ стабилизировать банк

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) как акционер «М2М прайвет банка» совместно с ЦБ разрабатывает механизм нормализации ситуации в банке, говорится в пресс-релизе АТБ. «Временные сложности в проведении платежей "М2М прайвет банка" связаны с кратковременным разрывом ликвидности», - поясняется в сообщении пресс-службы.

В пресс-релизе говорится, что нормализация ситуации включает в себя докапитализацию банка. «Данный механизм должен быть утвержден ЦБ на следующей неделе. Мы рассчитываем, что на следующей неделе "М2М прайвет банк" восстановит нормальную деятельность», - сообщила пресс-служба АТБ.

Накануне стало известно, что в «М2М прайвет банке» не проходят платежи. «По техническим причинам у нас не проходят платежи», – сказали порталу «Банки.ру» в колл-центре кредитной организации. При этом в колл-центре не назвали точные сроки устранения технических проблем. Ранее Московская биржа сообщала, что банк не исполнил обязательства по второй части сделки репо на 329,4 млн руб. К банку применена мера ответственности – вынесено официальное предупреждение.

АТБ с июля 2016 г. владеет 100% «М2М прайвет банка». Основными акционерами АТБ являются Питер Хамбро, Павел Масловский и Андрей Вдовин. Среди миноритариев банка - East Capital Financial Funds и IFC.

АТБ по итогам трех кварталов 2016 г. занимал 49-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс ЦЭА». «М2Мпрайвет банк» занимает 155-е место в рэнкинге.