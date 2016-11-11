Мексиканский песо вновь обновил рекорд падения по отношению к доллару

Курс мексиканского песо в пятницу вновь обновил рекорд падения по отношению к доллару США. В начале торгов американская валюта в банках подорожала до 21,40 песо, что на 0,6 песо выше, чем днем ранее, однако позднее курс опустился до отметки в 21,15 песо.

Официальный курс, установленный Банком Мексики, равен 21,05 песо за доллар.

Мексиканская национальная валюта продолжает падать после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он обещал пересмотреть условия торговых договоров с другими странами и построить стену на границе Мексики и США. В частности, политик называл «катастрофой» Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), куда входят Канада, США и Мексика.