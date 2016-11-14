Волатильность рубля в октябре снизилась и вернулась к уровням лета 2014 года

Волатильность курса рубля в октябре снизилась и вернулась к уровням лета 2014 г., говорится в обзоре ликвидности банковского сектора Центробанка России.

«Волатильность котировок фьючерсов на нефть сорта Brent в октябре была заметно ниже, чем в предыдущем месяце, что способствовало уменьшению волатильности курса рубля и ее возвращению к уровню лета 2014 г. (т. е. периоду, предшествовавшему введению режима плавающего валютного курса)», – отмечает регулятор. В то же время в ноябре участники рынка опционов ожидают небольшого повышения волатильности курса доллара к рублю, сказано в обзоре.

В октябре доллар укреплялся относительно большинства мировых валют, в том числе валют стран с формирующимися рынками. Этому способствовало заметное усиление ожиданий повышения ФРС ключевой ставки после выхода благоприятной статистики по рынку труда и заявлений представителей американского регулятора о возможном ужесточении денежно-кредитной политики до конца 2016 г., отмечает ЦБ.

«В результате на российском валютном рынке заметно повысился спрос на иностранную валюту со стороны нерезидентов. Банки-нерезиденты частично закрывали ранее открытые длинные позиции по рублю, сокращая объем размещаемой рублевой ликвидности на рынке валютных свопов и снижая спрос на рублевые финансовые активы. Это оказывало понижательное давление на курс рубля, которое в первой половине октября частично компенсировалось ростом цен на нефть, а во второй половине месяца, напротив, усиливалось их снижением. В результате по итогам октября наблюдалось незначительное ослабление рубля», – говорится в докладе.