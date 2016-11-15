Сбербанк увеличил чистую прибыль в 2,1 раза в III квартале

Сбербанк в III квартале 2016 г. увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,1 раза – до 137 млрд руб. с 65,1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, говорится в пресс-релизе банка.

Опрошенные «Интерфаксом» аналитики предполагали, что чистая прибыль банка за III квартал составит 137,8 млрд руб.

Нормализованная чистая прибыль за III квартал без учета прибыли от продажи Sberbank Slovensko a.s. составила бы 134 млрд. руб., что соотносится к нормализованной чистой прибылью за II квартал в 133,2 млрд руб. без учета прибыли от продажи НАО «Красная Поляна», указывается в сообщении банка.

За 9 месяцев 2016 г. банк получил чистую прибыль 400,1 млрд руб. против 150,3 млрд руб. за январь – сентябрь 2015 г.