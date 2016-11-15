Прибыль российских банков может составить 800–900 млрд рублей в 2016 году – зампред ЦБ

Российские банки в этом году могут заработать 800–900 млрд руб. прибыли и направить в резервы порядка 500–600 млрд руб., заявил зампред Банка России Василий Поздышев, выступая на встрече банкиров с руководством ЦБ. Банки за 10 месяцев заработали 714 млрд руб. прибыли, что примерно в 4 раза больше результата за тот же период прошлого года, напомнил он.

«При этом банки сформировали почти 400 млрд руб. резервов, что тоже очень неплохо, это меньше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что банковская система вышла на нормальный режим генерирования прибыли и маржи. В среднем за год в ее хорошие годы наша банковская система могла генерить около 1,5 трлн руб. маржи, и эта сумма обычно делилась в зависимости от того, хороший год или плохой, на около 1 трлн руб. прибыли и 300–400 млрд руб. резервов, или наоборот – больше резервов и меньше прибыли», – сказал Поздышев.

«В этом году мы, скорее всего, увидим эти 1,5 трлн руб. маржи. Мы видим, что пока скорее банки оценивают риски значительно меньше, чем в предыдущие годы. И это распределение скорее будет в сторону 800–900 млрд руб. прибыли и 500–600 млрд руб. отчислений в резервы. Нам бы, конечно, хотелось бы, чтобы банки отчисляли в резервы чуть побольше, но пока то отчисление в резерв, которое мы видим, соответствует нашим требованиям. Если что-то у кого-то не соответствует, мы деликатно подсказываем в виде предписаний», – указал он.

«Вы знаете, что те банки, которые ведут нормальный конструктивный диалог с регулятором, сначала мы в спокойном режиме предупреждаем, рекомендуем. Если банк не приносит каких-то аргументов и мы видим и убеждены, что мы правы, то направляем предписание», – заявил Поздышев.