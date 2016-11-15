ЦБ с 2018 года хочет разделить банки по виду лицензии

ЦБ в рамках пропорционального регулирования планирует разделить банки по видам лицензии – базовой и универсальной, заявил замглавы департамента банковского регулирования Банка России Александр Жданов на встрече банкиров с руководством регулятора.

ЦБ в сентябре скорректировал идею пропорционального регулирования, отказавшись от разделения банков на региональные и федеральные. Вместо этого в 2018 г. в России появятся универсальные банки (смогут проводить полный набор операций, но будут выполнять все регулятивные требования ЦБ) и банки с ограниченной лицензией (получат облегченное регулирование, но будут иметь ограниченный набор операций).

Жданов отметил, что банкам с базовой лицензией не будут ограничивать привлечение средств. При этом они не смогут кредитовать нерезидентов. Единственное исключение будет сделано в части вложений в ценные бумаги: банки смогут инвестировать средства в ценные бумаги из высшего котировального списка Московской биржи, куда входят бумаги нерезидентов.

Предполагается, что минимальный размер капитала банка с базовой лицензией составит 300 млн руб. При увеличении капитала до 1 млрд руб. банк вправе ходатайствовать об изменении своей лицензии на универсальную, но может и не воспользоваться этой опцией. Но если такой банк увеличит капитал до 3 млрд руб., то к нему будет применяться полноценное регулирование, как и для универсальных игроков.