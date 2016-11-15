ЦБ заставит банкиров раскрывать данные о кредитах нерезидентам

Банк России планирует со следующего года обязать банки публично раскрывать информацию о кредитах, предоставленных нерезидентам, сказал зампред Центробанка Василий Поздышев.

«Мы хотели бы, чтобы банки дополнительно на ежеквартальной основе в рамках стандартного раскрытия информации раскрывали информацию неограниченному кругу пользователей о своих зонах риска, в основном связанных с кредитованием нерезидентов», - сказал он на встрече ЦБ с банкирами.

«По результатам прошлогодней работы и работы надзора в этом году мы увидели, что во многом зачистили эту зону риска. Экспозиция на резидентов значительно снижена. Тем не менее, мы бы хотели, чтобы банки раскрывали эту информацию: то есть кредиты нерезидентам, ценные бумаги в репозитарии, которые не удовлетворяют требованиям ЦБ, а также мы бы хотели, чтобы банки раскрывали информацию об обременении».

По его словам, эта мера направлена на то, чтобы помочь кредиторам банка, прежде всего компаниям, оценивать финансовую устойчивость и риски банков.