Стоимость Brent выросла на 5% на сообщениях о возможном снижении добычи странами ОПЕК

Мировые цены на нефть растут более чем на 5%. Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже превысила $47 за баррель.

Курс евро на торгах Московской биржи снизился на 1,98 руб. и составил 68,89 руб.

По состоянию на 23.00 мск стоимость январского фьючерса Brent поднялась на 5,23%, до $47,04 за баррель. В свою очередь стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 5,61%, до $45,75 за баррель.

Как пишет Reuters, участники рынка позитивно восприняли информацию о том, что страны ОПЕК скорее всего достигнут соглашения о снижении уровня добычи. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на этой неделе отправится в столицу Катара Доху. Он встретится с представителями нефтедобывающих стран ОПЕК в рамках энергетического форума, передает агентство со ссылкой на источники.

Встреча представителей стран-членов ОПЕК может пройти 30 ноября. На ней, предположительно, будут обсуждаться конкретные условия ограничения добычи.