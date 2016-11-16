Банки без рейтинга АКРА с 25 ноября не смогут привлекать средства федерального бюджета

Российские банки с 25 ноября должны иметь рейтинг Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) не ниже уровня А+(RU) для размещения средств федерального бюджета, свидетельствует приказ казначейства. Действие приказа не распространяется на банки, в отношении которых действуют международные санкции.

Федеральное казначейство и банки должны будут заключить генеральные соглашения о размещении бюджетных средств с учетом этого требования.

Казначейство в ноябре в 10 раз повысило требования к капиталу банков, на депозитах в которых могут размещаться временно свободные средства федерального бюджета, до 250 млрд руб. Согласно отчетности за III квартал капитал более 250 млрд руб. имеют только семь банков - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, ВТБ 24 и банк «ФК Открытие».

АКРА пока единственное из российских рейтинговых агентств получило аккредитацию ЦБ, что является необходимым условием для осуществления рейтинговой деятельности на территории России после окончания переходного периода, который истекает 13 января 2017 г. для российских юрлиц и 13 июля 2017 г. - для иностранных. Сейчас на рассмотрении Банка России находятся заявления о внесении в реестр еще нескольких потенциальных участников рейтингового рынка.

В настоящее время рейтинг АКРА есть только у Альфа-банка (АА (RU), прогноз стабильный).

Правительство в мае ужесточило также требования к банкам для размещения в них средств внебюджетных фондов, госкомпаний и госкорпораций, новые критерии сузили круг банков, имеющих допуск к государственным деньгам. Эти меры были предприняты после того, как ряд госструктур потеряли деньги, размещенные в банках, утративших финансовую устойчивость, а затем и банковские лицензии.