JPMorgan выплатит $200 млн за нарушение кадровой политики – Bloomberg

Банк JPMorgan Chase & Co. выплатит властям США около $200 млн в рамках урегулирования нарушений в кадровой политике, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, банк обвиняется в том, что он принимал на работу детей китайских госчиновников, чтобы получать выгодные контракты. Расследование в отношении JPMorgan велось с 2013 г. в рамках антикоррупционного дела.

По словам источника, около $130 млн банк выплатит Комиссии по ценным бумагам и биржам США, еще около $70 млн – министерству юстиции.