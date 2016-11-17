Клиенты российских банков смогут открывать совместные счета в 2017 году

Клиенты российских банков в 2017 г. смогут открывать новый вид счетов – совместный счет, соответствующие поправки в Гражданский кодекс будут рассмотрены депутатами во втором чтении в начале декабря. Документ был внесен правительством в Госдуму еще в 2012 г.

Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2017 г., сообщил на заседании комитета по государственному строительству и законодательству его глава Павел Крашенинников.

Договор совместного банковского счета смогут открыть только физлица (с учетом ограничений, установленных валютным законодательством). Права на денежные средства будут принадлежать им в долях, определяемых пропорционально объему средств, внесенных на счет каждым из клиентов или третьими лицами в пользу каждого из клиентов, если иное не предусмотрено договором банковского счета.

Возможность открытия совместных банковских счетов обсуждается законодателями и экспертами с 2012 г. Экс-глава Агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов, на тот момент возглавлявший госкорпорацию, указывал, что в мировой банковской практике широко применяются совместные счета, классический пример – так называемые семейные счета.