Просроченная задолженность по микрозаймам выросла впервые за три года

В III квартале 2016 г. объем займов, выданных микрофинансовыми институтами, составил 109,8 млрд руб., сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Эта сумма на 23,2% больше, чем за предыдущий квартал. Более 60 млрд руб. приходится на займы на покупку потребительских товаров, а 49,5 млрд руб. – на микрозаймы.

Просроченная задолженность по займам, выданным МФИ, выросла впервые за последние три года и составила 21,9%, увеличившись на 0,7 процентного пункта по сравнению с показателем II квартала.

В III квартале продолжил снижаться средний размер займов микрофинансовых организаций, в первую очередь займов на покупку потребительских товаров. Так, средний размер данного вида займа составил 18 300 руб., снизившись на 13,3%. Средний размер микрозайма составил 10 600 руб.