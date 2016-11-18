Лев Хасис: Хакерская атака на Сбербанк была не из США

В Сбербанке знают, из какой страны координировалась последняя крупная DDoS-атака, сообщил первый зампред правления банка Лев Хасис. Его цитируют «Банки.ру». «Мы достаточно часто подвергаемся DDoS-атакам. Те, которые произошли на прошлой неделе, были необычно мощными, велись из разных стран, но координировались из одного места. Все это установлено и задокументировано. Страна, из которой это было направлено, нам известна. Мы направили все соответствующие документы в ЦБ и правоохранительные органы. Дальнейшие действия будут зависеть от решения государственной власти, поскольку это касается межгосударственных отношений», — сказал он. Назвать страну он отказался, но сказал, что это были не США.

По словам Хасиса, клиенты банка понесли только моральный ущерб. «На время этих непродолжительных атак, время которых измерялось минутами, работа наших сервисов замедлялась. Из-за этого наши клиенты испытывали некоторые неудобства», — отметил он.

10 ноября веб-версия сервиса «Сбербанк онлайн» работала с перебоями в течение всего дня. Затем пресс-служба банка сообщила, что со второй половины дня в тот день сервис «подвергся многократной мощной DDOS-атаке, которая длилась несколько часов». Атаку отразили системы защиты банка.

8 ноября Сбербанк также подвергся кибератакам, организованным из нескольких десятков стран. Также объектами хакерских атак стали Альфа-банк, Банк Москвы, Росбанк и Московская биржа. Ответственность за происшедшее взял на себя хакер, представившийся как vimproducts. По его словам, атаки были заказные, а причиной стало недовольство заказчиков вмешательством России в американские выборы.