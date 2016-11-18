Греф конвертировал биткоины в доллары и рубли из-за плохого курса

Президент-предправления Сбербанка Герман Греф рассказал о преимуществах виртуальных валют и о том, как он конвертировал биткоины в доллары и рубли из-за плохого курса виртуальной валюты. Как передает ТАСС, с этим он выступил на презентации в Татарстане совместного образовательного проекта банка и Google.

«Сейчас появляется все больше и больше виртуальных валют, есть биржи виртуальных валют. Я совершенно спокойно с удовольствием перевожу валюту из виртуальной в обычную - и так далее, и так далее, - отметил он. - У меня было несколько биткоинов, мне не понравился курс, я поставил на ожидание и сказал, что когда этот курс достигнет такого-то значения, то пожалуйста, конвертируй это в рубли и в доллары. Через два с половиной месяца у меня щелкнуло, на бирже был такой курс, и у меня произошла конвертация. Это, конечно, все доставляет большое удовольствие и приятно как игра, но в этом будет скоро вся наша жизнь».

По словам Грефа, биткоин когда-то был самой капитализированной из виртуальных валют, но сейчас его стоимость снизилась, по его словам, примерно вдвое.