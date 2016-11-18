Deutsche Bank хочет вернуть бонусы бывших гендиректоров

Наблюдательный совет Deutsche Bank обратился к юридической фирме за консультацией по вопросу, может ли он изъять бонусы у ряда бывших топ-менеджеров, в том числе у экс-гендиректоров Аншу Джейна и Йозефа Акерманна. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на нескольких людей, знакомых с этим решением наблюдательного совета. Первой о нем сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

Ранее Deutsche Bank уже заморозил выплату части бонусов более чем десяти нынешних и бывших членов правления. В частности, на годовом собрании акционеров в мае банк сообщил, что у Акерманна заморожены выплаты деньгами (на 3,5 млн евро) и акциями (96 618 штук стоимостью 1,45 млн евро на тот момент), а у Джейна – на 5,3 млн евро и 1,88 млн евро (125 461 акция) соответственно.

Теперь наблюдательный совет консультируется с юристами по поводу изъятия как замороженных бонусов, так и той части вознаграждения, что была выделена, но не передана бывшим топ-менеджерам. Deutsche Bank несет огромные судебные расходы в том числе по делам, причиной возбуждения которых были действия бывших топ-менеджеров в период руководства банком. В частности, министерство юстиции США потребовало от него выплатить до $14 млрд за нарушения на ипотечном рынке перед кризисом. Банк изыскивает различные способы пополнения капитала – от допэмиссии акций до продажи активов и возврата части вознаграждения топ-менеджеров.

Речь не идет об уже выплаченных бонусах, а только о том, чтобы «добровольно оставить в банке» те, что еще не перечислены, сказал Акерманн на мероприятии в Берлине, передает Reuters.