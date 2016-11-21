Банки начали упрощать процесс взыскания долгов с россиян

Российские банки начали применять упрощенный порядок взыскания долгов с физлиц, эту возможность банкиры юридически получили еще в июле. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Для упрощенного взыскания розничных долгов достаточно вписать в кредитный договор пункт о возможности взыскивать просрочку по розничным кредитам без суда на основании исполнительной надписи нотариуса в бесспорном порядке. Такое право появилось у банков благодаря вступившим в силу в июле поправкам к «Основам законодательства о нотариате». Райффайзенбанк, ХКФ-банк и «Русский стандарт» стали включать соответствующий пункт в кредитные договоры с октября. Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ и Росбанк планируют делать это с января, а сейчас «адаптируют процессы под новый механизм». В Газпромбанке, Россельхозбанке и Альфа-банке на запрос «Ъ» не ответили.

Получить исполнительную надпись банк может при наличии просрочки по кредиту больше двух месяцев. Норма распространяется на договоры, заключенные после вступления поправок в силу, или на старые договоры при наличии дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами.

По данным газеты, у банков ушло несколько месяцев на изменение формы кредитных договоров, взыскание по упрощенной схеме может быть применено на практике в декабре. Для банков главным плюсом в новой схеме станет скорость взыскания долга, добавляет газета. При этом новый подход к сбору просроченных долгов способен не только осложнить жизнь заемщикам, но и создать новую угрозу коллекторскому бизнесу.