В Бинбанке сменился председатель совета директоров

Председателем совета директоров Бинбанка избран Сергей Марьин, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Раньше совет возглавлял один из совладельцев банка - Микаил Шишханов. Он занял должность президента Бинбанка и одновременно председателя его правления (о последнем назначении сообщалось ранее).

Марьин вошел в совет директоров Бинбанка в 2005 г., с марта 2010 г. был председателем совета, а с июля 2010 - заместителем председателя.

18 ноября Бинбанк сообщил об окончании объединения с «МДМ банком».

Бинбанк по итогам III квартала 2016 г. с активами 816,9 млрд руб. занял 12-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».