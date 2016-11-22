В результате нападения на отделение Сбербанка в Киеве никто не пострадал

Пострадавших среди клиентов и сотрудников Сбербанка после нападения на отделение в Киеве нет, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Там подтвердили факт нападения и добавили, что правоохранительные органы ведут следствие. После проведения ремонтных работ отделение возобновит работу в штатном порядке, отметили в банке.

Все остальные отделения банка работают без изменений, добавили в банке.

Украина в понедельник отмечала День достоинства и свободы, посвященный третьей годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 г. Сообщалось, что было разгромлено отделение Сбербанка (украинская «дочка» Сбербанка России), расположенное в Киеве на площади Льва Толстого. В банке выбили окна, разломали дверь и пытались взломать банкомат. Пресс-служба киевской полиции заявила, что «устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также принимается решение о правовой квалификации».