Силуанов считает, что ЦБ снизит ключевую ставку вслед за инфляцией

Банк России будет снижать ключевую ставку вслед за инфляцией, уверен министр финансов Антон Силуанов.

«Мы в последнее время живем при высоких темпах инфляции, соответственно и ставка ключевая высокая. Сейчас снижаем инфляцию, и ставка будет снижаться. Нам главное именно вот этот момент преодолеть, потом будем иметь также низкие проценты, как и в западных странах», - сказал Силуанов.

Министр также отметил необходимость взвешенного подхода к макроэкономической и денежно-кредитной политике.

Инфляция в России в октябре в месячном выражении ускорилась до 0,4% с 0,2% в сентябре, в годовом выражении - замедлилась до 6,1% с сентябрьских 6,4%, сообщал ранее Росстат. За 10 месяцев потребительские цены выросли на 4,5%. Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции в России на 2016 г. составляет 5,8%, ЦБ - 5,5-6%.