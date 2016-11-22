ЦБ предупреждает о возможном усилении хакерских атак на российские банки в декабре

Банк России предупредил о возможном усилении различных видов атак на российские банки перед новогодними праздниками, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.

«Банк России обращает внимание, что активность злоумышленников, направленная на хищение денежных средств клиентов финансовых организаций и самих финансовых организаций, имеет тенденцию к увеличению в период подготовки к праздникам. Поэтому есть вероятность усиления различных видов атак (включая информационные рассылки, публикации негативного и провокационного характера в социальных сетях, DDoS-атаки, рассылки вредоносного программного обеспечения и т.д.) в течение декабря 2016 г.», - отметили в пресс-службе регулятора.