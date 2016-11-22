На Украине задержан бывший руководитель российского банка «Траст» Юров

В киевском аэропорту «Борисполь» задержан бывший председатель совета директоров российского банка «Траст» Илья Юров, передает «Интерфакс». Юров задержан по запросу правоохранительных органов России по линии Интерпола.

«Пограничники его задержали 20 ноября в "Борисполе" по поручению Интерпола и передали МВД Украины», - заявил помощник руководителя пограничной службы Украины Олег Слободян.

По данным украинских СМИ, Юров прилетел из Лондона в Киев 20 ноября. При прохождении паспортного контроля он предъявил паспорт на имя гражданина республики Кипр.

«Финансист содержится в изоляторе временного содержания в городе Белая Церковь (Киевская область), процедура экстрадиции займет не менее месяца, но может растянуться и до полугода», - заявил источник интернет-издания «Обозреватель».