Бывший гендиректор Credit Suisse Брейди Дуган создает свой банк – WSJ

Бывший главный исполнительный директор швейцарского банка Credit Suisse Брейди Дуган планирует открыть в 2017 г. собственный торговый банк, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, Дуган уже привлек инвестиции в размере $3 млрд от компании Scepter Partners, управляющей средствами миллиардеров с Ближнего Востока.

Банк, который должен начать работу весной следующего года, будет заниматься инвестициями в различных отраслях экономики, а также предоставлять инвестиционно-банковские и трейдинговые услуги клиентам. Издание отмечает, что название кредитной организации еще не выбрано.