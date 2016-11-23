Минфин хочет смягчить контроль за операциями живущих за рубежом россиян

Минфин увеличит срок пребывания в России до 183 дней в течение календарного года российских граждан, постоянно либо временно проживающих за границей, когда не возникает обязанности предоставлять в налоговые органы уведомления об открытых в иностранных банках счетах и отчетов о движении средств по ним.

Соответствующие поправки предусмотрены в проекте изменений в федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», направленных на упрощение валютного регулирования и контроля, сообщил «Интерфаксу» источник.

В предыдущей версии проекта, разработанной в сентябре, предлагалось, что для послабления контроля за банковскими операциями за границей пребывание россиян в иностранном государстве может прерываться на периоды пребывания в России с общим сроком пребывания не более трех месяцев в течение каждого календарного года, в котором имело место пребывание в иностранном государстве.