Вьюгин: Государство нарушило баланс в экономике, и это сдерживает рост

В нынешней экономической ситуации финансовая политика определяющей роли не играет, считает член совета директоров Бинбанка Олег Вьюгин. Он заявил это на «Финансовом форуме» «Ведомостей». Финансовая система не создает проблему экономической стагнации, считает банкир.

По словам Вьюгина, государство нарушило баланс в экономике, допустив чрезмерный контроль за капиталом, а также чрезмерный контроль над активами. Он констатировал слишком большое проникновение государства в экономику, упомянув контроль за капиталом, рентой. «Все это сдерживает экономический рост», – считает Вьюгин.

Он также назвал и конъюнктурные ограничения: падение цен на энергоресурсы. Курс рубля снизился вдвое, по идее, должна была быть экспортная экспансия: но этого почти не произошло, отметил он. По его словам, отсутствие экспортной экспансии свидетельствуют о негибкости экономики.

Рецепт дерегулирования мог бы помочь росту экономической активности, считает Вьюгин. Он предложил «уполовинить регулирующие органы и отправить их на производство», по его мнению, это был бы хороший вклад в экономический рост.

Также банкир считает важным сместить баланс в обществе, где сейчас превалируют коммерческие интересы групп компаний, которые завязаны на государство.