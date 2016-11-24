В Citi доверие инвесторов назвали ключевым вопросом для роста российской экономики

Источником роста экономики может быть только инвестирование, а в решении этой проблемы фундаментальным является вопрос доверия инвесторов, считает председатель корпоративного и инвестиционного банка Citi в странах CEEMEA Иракли Мтибелишвили. Он заявил это на «Финансовом форуме» Ведомостей».

«Мы общество с низким уровнем доверия, – сказал Мтибелишвили. В ситуации низкого уровня доверия мы имеем реакцию экономических агентов – низкое желание инвестировать. Деньги являются ресурсом, но не драйвером роста. До 2014 г. драйвером роста было потребление. Но сейчас во многом потребитель мертв, фигурально выражаясь. Поэтому сейчас драйвером должны быть инвестиции, следовательно, надо поднимать уровень доверия».

По мнению Мтибелишвили, нужны условия, чтобы производились инвестиции. Россия должна иметь доступ к международным рынкам капитала, так как на данный момент внутреннего капитала мало. Здоровое функционирование рынков капитала жизненно важно для роста, в том числе промышленного роста.

Есть некий миф, что Россия отрезана от рынков капитала, отметил он. По его словам, такое впечатление создавалось в 2014–2015 гг., но в 2016 г. поменялось. «Могу это сказать как человек, который видел книгу заявок, каждой второй сделки, – подчеркнул Мтибелишвили. – В конце 90-х гг. 50% покупалось российскими инвесторами, потом хорошо если 10–15% российскими инвесторами покупалось. Я не поленился и поехал в Америку с российскими клиентами. Я не нашел отличий в том, что я слушал этим летом, и в том, что слышал 7–10 лет назад. Люди были сфокусированы на том, на чем они сфокусированы всегда: стратегия компании, кредитное обременение, риски, менеджмент. Только на одной встрече робко был поднят вопрос о санкциях».

«Шок от того, что мы наблюдали в 2014–2015 гг., очень большой. Вокруг него сложилась мифология, – считает топ-менеджер Citi. – Реальность же другая: рынок доступен для качественных российских эмитентов не затронутых санкциями».