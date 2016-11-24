Котировки акций Сбербанка обновили исторический максимум

В ходе торгов на Московской бирже котировки акций Сбербанка установили новый исторический максимум. По данным на 12.25 мск, стоимость обыкновенной акции Сбербанка составляла 158,15 (+1,88%). Максимальная отметка, до которой поднималась цена, – 158,63 руб.

Рост акций происходит на фоне подъема российского рынка. Сегодня исторический максимум обновил индекс Московской межбанковской валютной биржи. По данным на 12.46 мск, индекс ММВБ составлял 2092,58 пункта (+0,33%).