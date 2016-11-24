АСВ продало два банка Пробизнесбанка намного дешевле запрошенной цены

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с третьей попытки смогло продать два принадлежавших Пробизнесбанку, головному банку бывшей группы «Лайф», банка - банк «Пойдем!» и Национальный банк сбережений. Двое предыдущих торгов по продаже банка «Пойдем!» и Национального банка сбережений были признаны несостоявшимися.

Совкомбанк купит банк «Пойдем!» за 382,1 млн руб., что вдвое ниже цены, которую АСВ хотело выручить за банк изначально (771,9 млн руб.). У Совкомбанка уже есть один актив группы «Лайф» - банк «Экспресс-Волга», санатором которого он стал в сентябре 2015 г.

Национальный банк сбережений приобретет компания «Региондевелопмент» за 89,7 млн руб., что более чем втрое ниже стартовой цены (306,7 млн руб.).

АО «Региондевелопмент» основано в 2011 г. бывшими топ-менеджерами девелоперской Coalco. Компания занимается инвестициями и строительством жилой недвижимости в Московской области. В настоящее время реализует два проекта - «Жилой квартал 9-18» и «Дача 9-18». Ряд СМИ называл эту компанию структурой обанкротившегося Банка проектного финансирования (БПФ), лицензия у которого была отозвана в декабре 2013 г.

Банк «Пойдем!» по итогам трех кварталов 2016 г. занял 202-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА», Национальный банк сбережений - 575-е место, Совкомбанк - 18-е место.