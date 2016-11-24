ЦБ направит 300 млн рублей на создание Службы финансовых омбудсменов

Банк России создаст Службу финансовых уполномоченных и на ее запуск потратит 300 млн руб., следует из поправок Минфина к законопроекту о финансовом омбудсмене. Как сообщает «Интерфакс», текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что ЦБ будет утверждать устав службы и изменения, которые туда будет вноситься. Сами омбудсмены должны быть независимы от Банка России и регулятор не получит права вмешиваться в деятельность службы, отмечает «Интерфакс».

В течение одного месяца со дня государственной регистрации службы Банк России должен передать ей 300 млн руб. Кроме того, ЦБ сможет предоставлять службе для выполнения поставленных перед ней функций в безвозмездное пользование движимое и недвижимое имущество, снабжать ее информацией о деятельности банков, в том числе ту, доступ к которой ограничен законом.

Служба финомбудсменов организует сбор, обработку и рассмотрение обращений граждан и финансовых организаций. Органами управления службы будут главный финансовый уполномоченный, генеральный директор службы, а также набсовет, в который войдут представители правительства, Банка России, объединений финансовых организаций.

Законопроект о финансовом уполномоченном был принят Госдумой в первом чтении в июле 2014 г. Изначально документ предполагал, что уполномоченные будут заниматься досудебным урегулированием споров между физическими лицами и различными видами кредитных и некредитных финансовых организаций. Обратиться в Службу финомбудсменов смогут только физические лица. Обращения индивидуальных предпринимателей и юрлиц будут возвращены заявителям. Рассмотрение обращения будет бесплатным для гражданина.

Поправками также устанавливаются требования к кандидатам на должность финуполномоченного. Им сможет стать только гражданин РФ не моложе 35 лет и не старше 70 лет с высшим юридическим или экономическим образованием и опытом работы в сфере финансовых рынков не менее 5 лет. Уполномоченным не сможет стать сенатор или депутат, а также лица, занимающие должности в госорганах или Банке России.