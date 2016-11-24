Международные резервы России с 11 по 18 ноября сократились на $3,7 млрд

Международные резервы России на 18 ноября составили $389,4 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 11 ноября международные резервы равнялись $393,1 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $3,7 млрд.

Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.