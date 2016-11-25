Forbes узнал, что в банке РПЦ «Пересвет» держала деньги Алина Кабаева

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, председатель совета директоров «Национальной медиа группы», бывший депутат Госдумы Алина Кабаева держала средства на счету в банке РПЦ «Пересвет», сообщает Forbes со ссылкой на источник в банке. Издание отмечает, что подтверждений этой информации нет, а связаться с Кабаевой журналистам не удалось.

Forbes пишет, что в «Пересвете» держали свои сбережения и другие российские олимпийцы: боксер-тяжеловес Александр Поветкин и волейболистка ЕкатеринаГамова. Также клиентами «Пересвета» были призеры Олимпиад 2000, 2004 и 2008 гг.: синхронистки Елена Азарова, Эльвира Хасянова, Ольга Брусникина, метательница молота Ольга Кузенкова, боксер Гайдарбек Гайдарбеков, пятиборец Андрей Моисеев и борец греко-римского стиля Хасан Бароев.

Представитель Поветкина не смог ни подтвердить, ни опровергнуть запрос Forbes о том, держал ли боксер деньги в «Пересвете». Гамова сообщила, что никогда не пользовалась услугами этого банка.

В начале октября банк «Пересвет» уличили в выдаче подозрительных кредитов аффилированным компаниям, которые не имеют реальных активов. 21 октября ЦБ ввел в банке временную администрацию.

Как выяснили «Ведомости», большую часть вкладов в принадлежащем РПЦ банке «Пересвет» держали VIP-вкладчики, чьи депозиты превышают застрахованные государством 1,4 млн руб. Всего банк привлек от населения 22,5 млрд руб., но исходя из данных отчетности на 1 октября страховые выплаты вкладчикам могут составить лишь около 7,4 млрд руб., уточнил представитель АСВ. У банка 14 000 вкладчиков, говорит он, но сколько из них хранили в банке свыше 1,4 млн руб., уточнить не смог – это станет понятно после того, как будет сформирован реестр вкладчиков.

Лицензия у «Пересвета» не отозвана, но выплаты его вкладчикам начнутся не позднее 7 ноября: страховой случай наступил, когда ЦБ ввел в банк временную администрацию и наложил мораторий на выплаты его кредиторам.