Номинал облигаций федерального займа для населения может составить 1000 рублей

Номинал облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения может составить 1000 руб., инструмент будет максимально доступным для граждан, сообщила зампред правления Сбербанка Белла Златкис. По ее словам, такое значение обсуждается сейчас. «Насколько мы понимаем Минфин, идея - сделать данный инструмент максимально доступным», - цитирует ее ТАСС. 24 ноября замминистра финансов Сергей Сторчак сказал, что Минфин со Сбербанком готовят до конца этого года выпуск ОФЗ для населения.

По словам Златкис, инструмент может быть привлекателен для определенного круга инвесторов, заинтересованных в надежности своих вложений, которые при этом желали бы приобрести государственные облигации с рыночной доходностью по упрощенной схеме, в отличие от традиционного варианта с открытием брокерского счета. «Народные» ОФЗ могут конкурировать с банковскими продуктами, подтвердила она. «Да, определенная конкуренция с вкладами есть. Однако, отличительной чертой вкладов является возможность получения средств в любой момент. Насколько в новых ценных бумагах будет заложена такая возможность - пока неизвестно», - отметила она.

По новым ОФЗ предполагается тот же режим налогообложения, что и по действующим ОФЗ, но принимать решение по всем параметрам размещения и комиссиям будет Минфин, добавила зампред правления Сбербанка. «По нашему мнению, даже если сделать данные ценные бумаги максимально простыми, все же это не для рядовых клиентов. Скорее, для клиентов по типажу где-то между рядовым вкладчиком с самыми простыми запросами и продвинутым квалифицированным инвестором», - заключила она.

Параметры выпуска еще не определены, неясно, какова будет доходность облигаций, сказал «Коммерсанту» Сторчак. «Планируется выпустить бумаги до конца 2016 г., но "любой ценой" реализовывать это мы не будем», - добавил чиновник. По его словам, планируемая сумма выпуска ОФЗ для населения на уровне порядка 20 млрд руб. не учтена в дополнительных 200 млрд руб. внутренних заимствований в рамках недавно принятых Госдумой поправок к федеральному бюджету 2016 г.