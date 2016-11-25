SPO «Европлана» может пройти 2 декабря

Книга заявок на SPO «Европлана» может быть открыта 28 ноября, размещение может состояться 2 декабря, сообщил «Интерфаксу» представитель группы «Сафмар», управляющей активами семьи Гуцериевых – Шишханова.

Сегодня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство кипрской Ripont Investments Ltd. (структура Микаила Шишханова) о приобретении до 35% голосующих акций ПАО «Европлан», говорится в сообщении службы. До этого служба удовлетворила ходатайство ООО «Альпинвест холдинг» (также структура семьи Гуцериевых) о приобретении более чем 25% голосующих акций «Европлана».

Компания «Европлан», на основе которой «Сафмар» консолидирует свои пенсионные, страховые и лизинговые активы, объявила о размещении акций по открытой подписке в середине ноября. Количество размещаемых акций – 125,985 млн, номинальная стоимость бумаг – 0,67 руб. Акционеры «Европлана» имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.