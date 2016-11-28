«ВТБ 24» снизил ставки по кредитам для малого бизнеса на 0,6–1 процентный пункт

Банк ВТБ 24 понизил ставки по линейке кредитов для малого бизнеса в среднем на 0,6–1 процентный пункт, минимальная ставка по таким кредитам теперь составляет 11% годовых, говорится в пресс-релизе банка.

Банк снизил на 1 п. п. до 11% ставку по программе «Оборотное кредитование», позволяющей получить кредиты на сумму от 20 млн руб. и срок до двух лет. В рамках программы «Набирай обороты», по которой компаниям малого бизнеса предоставляются кредиты на сумму до 50 млн руб. сроком до двух лет, ставка снижена на 0,6 п. п. до 11,5%.

По кредитным продуктам на суммы свыше 30 млн руб. ставки снижены до 11,8% с 12,9%. Также банк скорректировал ставки по программе рефинансирования кредитов других банков. Согласно новым условиям минимальная ставка по программе составляет 11,8% (ранее – 12,1%).