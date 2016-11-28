В Шанхае открыли национальную нефтегазовую биржу

В Шанхае состоялась церемония открытия национальной нефтегазовой биржи - Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange (SHPGX).

Мэр Шанхая Ян Сюн на официальной церемонии заявил, что открытие биржи является одной из важных мер по ускорению маркетизации энергетической отрасли страны. Помимо этого открытие биржи имеет важное значение для ускорения строительства в городе «четырех центров» - международного экономического, финансового, торгового и международного центра судоходства, пишут местные СМИ.

Биржа была учреждена в марте прошлого года в шанхайской зоне свободной торговли. С июля 2015 г. она работала в экспериментальном режиме. На данный момент SHPGX осуществляет сделки с природным газом, СПГ и нефтепродуктами.

Ожидается, что в 2016 г. объем сделок с газом превысит 15 млрд кубометров (8% от общего объема потребления газа в Китае).