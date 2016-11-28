В суд направлено дело о хищении 3 млрд рублей из Промсбербанка

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении более 3 млрд руб. из Промсбербанка, передает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Александра Куренного.

«Заместитель генпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение в отношении жителей столичного региона Алексея Куликова, Алексея Кибицкого, Зульфии Мусиной, Владимира Исайченко и Владимира Иоста. Они обвиняются в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата")», - пояснил он.

По информации следствия, акционер ЗАО «Промышленный сберегательный банк» Куликов вместе с первым заместителем предправления, а затем председателем правления банка Борисом Фоминым, начальником кредитного отдела Мусиной и помощником председателя по безопасности Кибицким при содействии Исайченко в составе организованной группы с июля 2013 г. по февраль 2015 г. похитили 1,2 млрд руб., а также растратили около 1,9 млрд руб.