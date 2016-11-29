Рекомендации по акциям: Citi в целом несколько улучшил прогноз по металлургическому сектору

Citi провел переоценку компаний металлургического сектора:

- понизил рекомендацию по акциям Evraz с «держать» до «продавать», прогнозная стоимость повысилась с 1,55 до 2,08 британского фунта;

- повысил рекомендацию по GDR ММК с «держать» до «покупать», прогнозная стоимость повысилась с $5,7 до $8,44;

- повысил рекомендацию по акциям Polymetal International с «держать» до «покупать», прогнозная стоимость понизилась с 11,7 до 10,14 британского фунта;

- повысил прогнозную стоимость ADR «Мечела» с $2,5 до $3, рекомендация «продавать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR НЛМК с $13,5 до $13,62, рекомендация «продавать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций «Норникеля» со $102 до $105,7, рекомендация «продавать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость акций UC Rusal с 2,35 до 3,15 гонконгского доллара, рекомендация «продавать» не изменилась;

- повысил прогнозную стоимость GDR «Северстали» с $11,6 до $12, рекомендация «продавать» не изменилась.

Goldman Sachs провел переоценку компаний металлургического сектора:

- повысил рекомендацию по акциям UC Rusal с «держать» до «покупать», прогнозная стоимость повысилась с 3 до 4 гонконгских долларов;

- повысил прогнозную стоимость акций «Норникеля» со $140 до $175, рекомендация «держать» не изменилась.